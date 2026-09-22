В Ухоловском районе обнаружили загрязнение почвы

В Ухоловском районе на сельскохозяйственном участке выявили загрязнение почвы. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Вблизи села Покровское инспекторы обнаружили бурты с побочными продуктами животноводства на основе куриного помета. Их складировали на площади более 3 тыс. кв. метров.
Специалисты взяли пробы почвы и обнаружили на участке микробиологическое загрязнение.
Правообладателю земли — ООО «Агро-С» — выдали предписание устранить нарушения до 1 октября 2026 года. Компания должна разработать проектную документацию и провести необходимые работы.
Если требования не выполнят в установленный срок, организацию могут привлечь к административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 200 тыс. рублей.