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В Ухоловском районе обнаружили загрязнение почвы
В Ухоловском районе на сельскохозяйственном участке выявили загрязнение почвы. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. Вблизи села Покровское инспекторы обнаружили бурты с побочными продуктами животноводства на основе куриного помета. Их складировали на площади более 3 тыс. кв. метров. Специалисты взяли пробы почвы и обнаружили на участке микробиологическое загрязнение. Правообладателю земли — ООО «Агро-С» — выдали предписание устранить нарушения до 1 октября 2026 года. Компания должна разработать проектную документацию и провести необходимые работы.

В Ухоловском районе на сельскохозяйственном участке выявили загрязнение почвы. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Вблизи села Покровское инспекторы обнаружили бурты с побочными продуктами животноводства на основе куриного помета. Их складировали на площади более 3 тыс. кв. метров.

Специалисты взяли пробы почвы и обнаружили на участке микробиологическое загрязнение.

Правообладателю земли — ООО «Агро-С» — выдали предписание устранить нарушения до 1 октября 2026 года. Компания должна разработать проектную документацию и провести необходимые работы.

Если требования не выполнят в установленный срок, организацию могут привлечь к административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 200 тыс. рублей.