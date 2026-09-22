В Ухоловском районе обнаружили загрязнение почвы

В Ухоловском районе на сельскохозяйственном участке выявили загрязнение почвы. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. Вблизи села Покровское инспекторы обнаружили бурты с побочными продуктами животноводства на основе куриного помета. Их складировали на площади более 3 тыс. кв. метров. Специалисты взяли пробы почвы и обнаружили на участке микробиологическое загрязнение. Правообладателю земли — ООО «Агро-С» — выдали предписание устранить нарушения до 1 октября 2026 года. Компания должна разработать проектную документацию и провести необходимые работы.