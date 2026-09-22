В Ставропольском крае женщина с мужем принуждали к сексу троих приемных дочерей

В Ставропольском крае женщина со своим мужем совершала насильственные действия сексуального характера над тремя приемными дочерями. Об этом сообщили в соцсетях. Известно, что все происходило в поселке Коммаяк на протяжении четырех лет с 2021 по 2025 год. Женщина регулярно помогала супругу в этом. Отмечается, что в данный момент мужчина находится в СИЗО по ранее возбужденному уголовному делу по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мать также задержана.

В Ставропольском крае женщина со своим мужем совершала насильственные действия сексуального характера над тремя приемными дочерями. Об этом сообщили в соцсетях.

Известно, что все происходило в поселке Коммаяк на протяжении четырех лет с 2021 по 2025 год. Женщина регулярно помогала супругу в этом.

Отмечается, что в данный момент мужчина находится в СИЗО по ранее возбужденному уголовному делу по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мать также задержана.