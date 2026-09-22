В Ряжске женщина пыталась зарубить топором безработного знакомого

57-летний житель Ряжска рассказал, что его нетрезвая знакомая угрожает ему топором. В ходе расследования прибывшие полицейские установили причастность 35-летней местной жительницы, которую вскоре разыскали на улице и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что конфликт возник во время застолья, когда женщина упрекнула мужчину в частом злоупотреблении спиртным и отсутствии работы. Не дождавшись ответа, она схватила топор и пригрозила ему расправой. Полицейские быстро нейтрализовали ситуацию и предотвратили возможные последствия. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

В Ряжске полицейские предотвратили тяжкое преступление, связанное с угрозой убийством. Об этом пишет УМВД по региону.

57-летний житель города обратился в полицию с сообщением о том, что его нетрезвая знакомая угрожает ему топором. Испугавшись, мужчина выбежал на улицу и не решался вернуться в дом.

Участковые быстро прибыли по указанному адресу. В ходе расследования установлено, что к угрозам причастна 35-летняя местная жительница, которую вскоре разыскали на улице и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Известно, что конфликт возник во время застолья, когда женщина упрекнула мужчину в частом злоупотреблении спиртным и отсутствии работы. Не дождавшись ответа, она схватила топор и пригрозила ему расправой. Полицейские быстро нейтрализовали ситуацию и предотвратили возможные последствия.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.