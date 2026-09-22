В рязанском вузе открыли группу для детей студентов и преподавателей

В РГУ имени С. А. Есенина открыли группу кратковременного пребывания для детей студентов и преподавателей. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе облправительства. Отмечается, что в группе обустроили игровое пространство. Также там есть материалы для творчества и занятий, настольные игры. Ректор РГУ Дмитрий Боков отметил, что в настоящее время в семьях студентов и сотрудников университета воспитываются более 200 дошкольников. Он выразил мнение, что открытие такой группы в вузе позволит родителям совмещать образовательную и трудовую деятельность с воспитанием детей.

В РГУ имени С. А. Есенина открыли группу кратковременного пребывания для детей студентов и преподавателей. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе облправительства.

Отмечается, что в группе обустроили игровое пространство. Также там есть материалы для творчества и занятий, настольные игры.

Ректор РГУ Дмитрий Боков отметил, что в настоящее время в семьях студентов и сотрудников университета воспитываются более 200 дошкольников. Он выразил мнение, что открытие такой группы в вузе позволит родителям совмещать образовательную и трудовую деятельность с воспитанием детей.

На открытии также побывал губернатор Павел Малков. Он подчеркнул, что во всех рязанских вузах тема поддержки студенческих семей находится в приоритетах работы. В результате, как отметил глава региона, их количество постоянно растет. За последний год в студенческих семьях родилось более 150 детей.