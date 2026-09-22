В рязанском супермаркете мужчина украл забытый у кассы телефон

По словам женщины, она оставила телефон у кассы, когда расплачивалась. На улице вспомнила о мобильнике и вернулась в торговый зал, но его уже не было. Оперативники выяснили, что за это время супермаркет покинул только один пожилой мужчина. Он стоял в очереди за потерпевшей. Полицейские объехали улицы поселка и нашли злоумышленника. К краже оказался причастен 69-летний местный пенсионер. Его задержали, похищенный телефон изъяли. По предварительной информации УМВД, мужчина заметил забытый телефон, незаметно положил его в сумку, расплатился и вышел. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

В супермаркете в рабочем поселке Шилово мужчина украл забытый у кассы телефон. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По словам женщины, она оставила телефон у кассы, когда расплачивалась. На улице вспомнила о мобильнике и вернулась в торговый зал, но его уже не было. Оперативники выяснили, что за это время супермаркет покинул только один пожилой мужчина. Он стоял в очереди за потерпевшей.

Полицейские объехали улицы поселка и нашли злоумышленника. К краже оказался причастен 69-летний местный пенсионер. Его задержали, похищенный телефон изъяли.

По предварительной информации УМВД, мужчина заметил забытый телефон, незаметно положил его в сумку, расплатился и вышел.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.