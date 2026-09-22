В Рязанском музтеатре появятся спектакли с тифлокомментированием

В Рязанском музыкальном театре появятся спектакли с тифлокомментированием. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.
Отмечается, что Рязанский музыкальный театр оказался в числе победителей грантового конкурса. Теперь в репертуаре появятся спектакли со специальным пояснительным текстом о том, что происходит на сцене.
«Такой комментарий поможет незрячим и слабовидящим зрителям представить декорации, костюмы, движения и другие визуальные детали постановки», — говорится в сообщении.
Первыми спектаклями с тифлокомментированием станут мюзикл Е. Загота «Капитанская дочка» (12+), оперетта К. Листова «Севастопольский вальс» (12+) и музыкальный спектакль Е. Шашина «Приключения Дюймовочки» (6+). О датах и времени показов театр сообщит позже.
Фото: Рязанский музыкальный театр.