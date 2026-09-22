В Рязанской области женщина спасла совенка

Женщина нашла совенка возле дороги в лесополосе. Отмечается, что 19 сентября она принесла птенца со сломанным крылом в Ермишинскую райветстанцию на лечение. Директор Константин Тамазин рассказал, что шансы совенка выжить в природе практически равны нулю. Специалисты проконсультировали женщину по уходу за птицей. Уточняется, что она планирует в будущем выпустить совенка на волю.

Жительница рабочего поселка Ермишь спасла совенка. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Женщина нашла совенка возле дороги в лесополосе. Отмечается, что 19 сентября она принесла птенца со сломанным крылом в Ермишинскую райветстанцию на лечение.

Директор Константин Тамазин рассказал, что шансы совенка выжить в природе практически равны нулю. Специалисты проконсультировали женщину по уходу за птицей. Уточняется, что она планирует в будущем выпустить совенка на волю.

Фото ИД «Пресса» предоставили в Ермишинской райветстанции.