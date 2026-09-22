В Рязанской области температура воздуха прогреется до +25 градусов
В среду, 23 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +8,13°С, днем +20, +25°С.
В Рязанской области температура воздуха прогреется до +25 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
В среду, 23 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью составит +8,13°С, днем +20, +25°С.