В Рязанской области сгорел автомобиль
Инцидент произошел днем 21 сентября в рабочем посёлке Милославское. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Огнём повреждён автомобиль.
В Рязанской области сгорел автомобиль. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Инцидент произошел днем 21 сентября в рабочем посёлке Милославское. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники.
Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Огнём повреждён автомобиль.