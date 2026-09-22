В Рязанской области потушили крупный пожар
Инцидент случился днем 21 сентября в селе Ермолово Скопинского округа. Горели жилой дом и хозпостройка. В тушении участвовали 11 человек, 5 единиц техники. Общая площадь пожара составила 70 метров квадратных.
В Рязанской области потушили крупный пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Инцидент случился днем 21 сентября в селе Ермолово Скопинского округа. Горели жилой дом и хозпостройка.
В тушении участвовали 11 человек, 5 единиц техники.
Общая площадь пожара составила 70 метров квадратных.