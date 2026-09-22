В Рязанской области мужчина застрелил человека во время охоты
По данным следствия, в сентябре 2025 года 31-летний местный житель охотился на лису в Сараевском районе, используя тепловизионный прицел. Мужчина нарушил правила безопасности: не убедившись в отсутствии людей, ясности цели, достаточной видимости и понимания траектории снаряда, он выстрелил в находившегося неподалёку человека. Потерпевший скончался на месте. Уголовное дело направлено в Сараевский районный суд для рассмотрения по существу.
В Рязанской области мужчина застрелил человека во время охоты. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия, в сентябре 2025 года 31-летний местный житель охотился на лису в Сараевском районе, используя тепловизионный прицел. Мужчина нарушил правила безопасности: не убедившись в отсутствии людей, ясности цели, достаточной видимости и понимания траектории снаряда, он выстрелил в находившегося неподалёку человека.
Потерпевший скончался на месте.
Уголовное дело направлено в Сараевский районный суд для рассмотрения по существу.