В Рязанской области могут ввести абонементную систему проезда

В соцсетях жительница региона предложили ввести абонементную систему платы за проезд для тех, кто ежедневно ездит на работу из других округов. «Многие ездят работать из Спасска в Рязань. Проезд недешевый. При покупке/ оплате абонемента стоимость проезда могла бы быть пересчитана со скидкой, например, на 30 дней», — отметила женщина. В региональном минтрансе сообщили, что рассмотрят возможность реализации подобного проекта к перспективе.

В Рязанской области могут ввести абонементную систему проезда. Об этом сообщается в соцсетях.

В соцсетях жительница региона предложили ввести абонементную систему платы за проезд для тех, кто ежедневно ездит на работу из других округов.

«Многие ездят работать из Спасска в Рязань. Проезд недешевый. При покупке/ оплате абонемента стоимость проезда могла бы быть пересчитана со скидкой, например, на 30 дней», — отметила женщина.

В региональном минтрансе сообщили, что рассмотрят возможность реализации подобного проекта к перспективе.