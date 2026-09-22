В Рязанской области анонсировали рейд «Пешеход»

Об этом сообщает региональная ГАИ. Во вторник, 22 сентября, сотрудники Госавтоинспекции в Рязанском регионе проводят профилактическое мероприятие «Пешеход». Рейд направлен на снижение аварийности с участием пешеходов.