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Рязанские власти разъяснили, в каких случаях звучит сирена оповещения
Информация была опубликована в социальных сетях, где рязанцы задавались вопросом о причинах активации сигналов тревоги. Региональные минцифры подчеркнули, что решения о применении систем оповещения принимаются на основе оперативной обстановки и требований безопасности. Сирены используются в первую очередь в ситуациях, когда необходимо немедленное массовое оповещение и укрытие людей. В сообщении говорится, что в случае угрозы атаки БПЛА применяются альтернативные каналы информирования, такие как официальные сообщения, push-уведомления и СМС-рассылки с рекомендациями по безопасности.

В рязанском министерстве цифрового развития разъяснили, в каких случаях звучит сирена оповещения. Информация была опубликована в социальных сетях, где рязанцы задавались вопросом о причинах активации сигналов тревоги.

Региональные минцифры подчеркнули, что решения о применении систем оповещения принимаются на основе оперативной обстановки и требований безопасности. Сирены используются в первую очередь в ситуациях, когда необходимо немедленное массовое оповещение и укрытие людей.

В сообщении говорится, что в случае угрозы атаки БПЛА применяются альтернативные каналы информирования, такие как официальные сообщения, push-уведомления и СМС-рассылки с рекомендациями по безопасности.

Также для информирования населения используется мессенджер MAX, где публикуются короткие и проверенные сообщения о чрезвычайных ситуациях, изменениях погоды, воздушной обстановке по БПЛА и других событиях, влияющих на безопасность.