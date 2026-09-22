В Рязани врачи спасли мужчину с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта

Врачи Рязанского кардиодиспансера успешно провели процедуру радиочастотной абляции у 50-летнего пациента с редкой врожденной патологией — синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, это был первый случай, когда специалисты выполнили процедуру самостоятельно, без привлечения коллег из федеральных клиник. Известно, что мужчина страдал от серьезной аритмии, вызванной наличием «мостика» между отделами сердца, что периодически приводило к сбоям в ритме и тахикардии. Благодаря проведенной процедуре врачи смогли устранить патологию, восстановив нормальную работу сердца пациента. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и вскоре будет выписан домой.

Врачи Рязанского кардиодиспансера успешно провели процедуру радиочастотной абляции у 50-летнего пациента с редкой врожденной патологией — синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, это был первый случай, когда специалисты выполнили процедуру самостоятельно, без привлечения коллег из федеральных клиник.

Известно, что мужчина страдал от серьезной аритмии, вызванной наличием «мостика» между отделами сердца, что периодически приводило к сбоям в ритме и тахикардии. Благодаря проведенной процедуре врачи смогли устранить патологию, восстановив нормальную работу сердца пациента.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо и вскоре будет выписан домой.