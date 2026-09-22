В Рязани сбили женщину на пешеходном переходе

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, на улице Есенина, рядом с домом 110, сбили пожилую женщину. Примерное время аварии — 13:50. На кадрах видно, что пострадавшей помогают водитель и прохожая. Скорой помощи на месте пока нет. О состоянии женщины ничего неизвестно.