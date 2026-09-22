В Рязани сбили женщину

По словам очевидцев, ДТП произошло примерно в 19:00 22 сентября на улице Рязанской, перед пересечением с Окружной дорогой. Отмечается, что автомобиль сбил, предположительно, пожилую женщину. На месте заметили скорую и сотрудников ДПС. Информация о состоянии пострадавшей уточняется.