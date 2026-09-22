В Рязани ребенок получил химический ожог глаза и чуть не лишился зрения

Известно, что клей попал в область правого глаза и на кожу лица маленького пациента. Специалисты офтальмологической службы оперативно осмотрели ребёнка и диагностировали химический ожог тканей вокруг глаза и повреждение конъюнктивы. Из-за выраженного отёка веки были практически полностью сомкнуты, что затрудняло оценку состояния глаза при поступлении. Врачи провели первичную обработку и необходимые лечебные мероприятия, уделив особое внимание повреждённому правому глазу. Лечение прошло успешно, и после юного пациента выписали домой. Отмечается, что угрозы для зрения больше нет.

Врачи ОКБ им. Н. А. Семашко успешно помогли ребёнку, получившему химический ожог. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Известно, что клей попал в область правого глаза и на кожу лица маленького пациента. Специалисты офтальмологической службы оперативно осмотрели ребёнка и диагностировали химический ожог тканей вокруг глаза и повреждение конъюнктивы.

Из-за выраженного отёка веки были практически полностью сомкнуты, что затрудняло оценку состояния глаза при поступлении. Врачи провели первичную обработку и необходимые лечебные мероприятия, уделив особое внимание повреждённому правому глазу.

Лечение прошло успешно, и после юного пациента выписали домой. Отмечается, что угрозы для зрения больше нет.

В учреждении напомнили, что при попадании химического вещества в глаз необходимо немедленно промыть его большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.