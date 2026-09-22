В Рязани автобус попал в ДТП
В Рязани в микрорайоне Октябрьский городок, 36а автобус оказался у края дороги. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, что автобус стоит у обочины. Водителя рядом с транспортом нет. Когда произошла авария и что стало ее причиной, пока неизвестно. Информация о пострадавших также отсутствует.
В Рязани в микрорайоне Октябрьский городок, 36а автобус оказался у края дороги. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно, что автобус стоит у обочины. Водителя рядом с транспортом нет.
Когда произошла авария и что стало ее причиной, пока неизвестно. Информация о пострадавших также отсутствует.
Обстоятельства произошедшего уточняются.