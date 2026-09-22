В Окском заповеднике около 200 ужей погибли под колесами машин

С середины августа до середины октября у пресмыкающихся проходит массовая миграция к местам зимовки. Активнее всего змеи передвигаются в теплые солнечные дни. Однако их пути часто пересекают автомобильные дороги, из-за чего рептилии гибнут под колесами машин. Самыми частыми жертвами становятся ужи. Об этом «ИД Пресса» рассказали в Окском заповеднике. В охранной зоне заповедника на километровом участке дороги, ведущей в поселок Брыкин Бор, с начала миграции погибли уже около 200 ужей.

С середины августа до середины октября у пресмыкающихся проходит массовая миграция к местам зимовки. Активнее всего змеи передвигаются в теплые солнечные дни. Однако их пути часто пересекают автомобильные дороги, из-за чего рептилии гибнут под колесами машин. Самыми частыми жертвами становятся ужи. Об этом «ИД Пресса» рассказали в Окском заповеднике.

В охранной зоне заповедника на километровом участке дороги, ведущей в поселок Брыкин Бор, с начала миграции погибли уже около 200 ужей.

Ведущий научный сотрудник заповедника, кандидат биологических наук Элина Антонюк рассказала, что первыми обычно начинают мигрировать сеголетки — животные, родившиеся в текущем сезоне. Это самая неопытная часть популяции.

«За длительный период наблюдений (2009-2025 гг.) количество сеголеток составило в среднем около 40%. В этом сезоне на данный момент показатель составил всего 10%", — отметила Элина Антонюк.

Пик гибели ужей приходится на выходные, когда в заповедник приезжает много посетителей. Сотрудники Окского заповедника просят водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности пропускать змей, пересекающих проезжую часть.