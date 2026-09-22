В Новомичуринске произошел пожар в хозпостройке

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Пожар случился 21 сентября в 16:57 в городе Новомичуринск Пронского округа. В результате повреждена хозяйственная постройка. В тушении участвовали 5 человек и 2 единицы техники. Площадь распространения огня составила 30 м².