В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО

ВС РФ за сутки поразили логистические центры, цеха производства беспилотников и комплектующих к ним. Армия России пресекла все попытки прорыва украинских формирований, заблокированных в Доброполье в ДНР. Потери украинских войск за сутки составили до 50 человек. В кольце окружения в Харьковской области нанесено поражение ВСУ в районах семи населенных пунктов. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы HIMARS производства США и 629 беспилотников.