В Канищеве у должников проверили приборы учета воды

Контролеры абонентского отдела МП «Водоканал города Рязани» провели обход в поселке Канищево. Специалисты проверили приборы учета на улицах Чапаева, Полевой, Весенней и Садовой. Абонентам, у которых обнаружили задолженность, вручили акты о наличии долга. В «Водоканале» напомнили, что у каждого контролера должно быть удостоверение сотрудника предприятия. Если человек представляется работником организации, но не может показать документ или его удостоверение вызывает сомнения, рязанцам рекомендуют не впускать его в дом.

Контролеры абонентского отдела МП «Водоканал города Рязани» провели обход в поселке Канищево. Специалисты проверили приборы учета на улицах Чапаева, Полевой, Весенней и Садовой.

Абонентам, у которых обнаружили задолженность, вручили акты о наличии долга.

В «Водоканале» напомнили, что у каждого контролера должно быть удостоверение сотрудника предприятия. Если человек представляется работником организации, но не может показать документ или его удостоверение вызывает сомнения, рязанцам рекомендуют не впускать его в дом.

Проверить информацию можно в абонентском отделе «Водоканала» по телефону: +7 (4912) 20-20-04 .

Фото: МП «Водоканал города Рязани».