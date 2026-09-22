В Анапе после ДТП начался крупный пожар

Машина врезалась в здание под Анапой и повредила газовую трубу — после удара начался крупный пожар. Огонь перекинулся на торговые павильоны и двухэтажное здание. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.