В Анапе после ДТП начался крупный пожар
Машина врезалась в здание под Анапой и повредила газовую трубу — после удара начался крупный пожар. Огонь перекинулся на торговые павильоны и двухэтажное здание. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
В Анапе после ДТП начался крупный пожар. Об этом сообщается в соцсетях.
Машина врезалась в здание под Анапой и повредила газовую трубу — после удара начался крупный пожар.
Огонь перекинулся на торговые павильоны и двухэтажное здание. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров.
На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.