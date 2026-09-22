Умер актер из сериалов «Глухарь» и «Тайны следствия» Тимофей Ухов

Российский актер, режиссер и продюсер Тимофей Ухов умер 21 сентября в возрасте 54 лет. Об этом РИА Новости сообщили его близкие. Причина смерти пока не сообщается. За карьеру Ухов снялся более чем в 90 картинах. Он сыграл в сериалах «Глухарь», «Не родись красивой», «Кто в доме хозяин?», «Тайны следствия», «Операция „Престол“» и других проектах.

Российский актер, режиссер и продюсер Тимофей Ухов умер 21 сентября в возрасте 54 лет. Об этом РИА Новости сообщили его близкие.

Причина смерти пока не сообщается.

Ухов родился в 1972 году. В 2011 году он окончил ВГИК, а в 2021-м прошел там повышение квалификации по специальности «Продюсер кино и телевидения для цифровой экономики и управления». С 2012 года состоял в Союзе кинематографистов и Гильдии актеров кино России.

За карьеру Ухов снялся более чем в 90 картинах. Он сыграл в сериалах «Глухарь», «Не родись красивой», «Кто в доме хозяин?», «Тайны следствия», «Операция „Престол“» и других проектах.

Фото: соцсети актера.