Украинкам запретили кричать на русском языке во время родов
По данным СМИ, в роддомах Львова распространяют памятки для будущих мам. В них роженицам советуют контролировать свою речь во время схваток и не переходить на русский язык даже от сильнейшей боли.
Украинкам запретили кричать на русском языке во время родов. Об этом пишет «Лента. ру».
По данным СМИ, в роддомах Львова распространяют памятки для будущих мам. В них роженицам советуют контролировать свою речь во время схваток и не переходить на русский язык даже от сильнейшей боли.