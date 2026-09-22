УФАС: рязанская компания незаконно увеличила оплату за хранение отходов в 5 раз

АО «РПЭК» признали виновным в нарушении закона о защите конкуренции. В 2025 году антимонопольный орган получил множество заявлений о резком увеличении платы за хранение отходов на полигоне в деревне Секиотово Рязанского района, где стоимость услуги возросла с 398,88 руб. до 1994,40 руб. за кубический метр. Полигон является единственным объектом, расположенным вблизи Рязани, и не подлежит государственному регулированию цен на услуги хранения отходов. Однако, согласно полученным документам, организация, управляющая полигоном, включила в стоимость услуги экономически необоснованные расходы, связанные с налогами и рекультивацией. Компании выдано предписание об установлении экономически обоснованной цены на услугу по хранению отходов.

Рязанское УФАС России признало акционерное общество «Рязанский Промышленно-Экологический комплекс» (АО «РПЭК») виновным в нарушении закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2025 году антимонопольный орган получил множество заявлений о резком увеличении платы за хранение отходов на полигоне в деревне Секиотово Рязанского района, где стоимость услуги возросла с 398,88 руб. до 1994,40 руб. за кубический метр, что составляет увеличение в пять раз.

Полигон является единственным объектом, расположенным вблизи Рязани, и не подлежит государственному регулированию цен на услуги хранения отходов. Однако, согласно полученным документам, организация, управляющая полигоном, включила в стоимость услуги экономически необоснованные расходы, связанные с налогами и рекультивацией.

В результате АО «РПЭК» выдано предписание об установлении экономически обоснованной цены на услугу по хранению отходов.