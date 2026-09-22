Три человека погибли во время пожара в Республике Башкортостан

В Стерлитамаке Республики Башкортостан три человека погибли во время пожара в торговом комплексе. Об этом сообщили в соцсетях. Известно, что возгорание произошло на втором этаже здания. До приезда пожарных люди пытались самостоятельно выбраться через окна, им помогали очевидцы. На данный момент на месте работают экстренные службы, территория торгового комплекса оцеплена полицией.

В Стерлитамаке Республики Башкортостан три человека погибли во время пожара в торговом комплексе. Об этом сообщили в соцсетях.

Известно, что возгорание произошло на втором этаже здания. До приезда пожарных люди пытались самостоятельно выбраться через окна, им помогали очевидцы.

На данный момент на месте работают экстренные службы, территория торгового комплекса оцеплена полицией.