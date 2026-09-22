Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине можно разрешить до зимы

Трамп также рассказал, что обсуждает с президентом Владимиром Путиным условия возможного мирного соглашения РФ и Украины. Кроме того, глава Белого дома заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером. «У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну», — сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН выразил надежду, что конфликт на Украине можно разрешить до зимы. Об этом 22 сентября сообщило РИА Новости.

Трамп также рассказал, что обсуждает с президентом Владимиром Путиным условия возможного мирного соглашения РФ и Украины.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером.

«У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну», — сказал Трамп.