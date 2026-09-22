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Трамп оценил сроки урегулирования украинского конфликта
Президент США выразил мнение, что украинский конфликт завершится быстрее, чем многие ожидают. При этом сроки он не обозначил. Трамп также отметил, что Соединенные Штаты работают с руководством РФ и Украины над урегулированием конфликта.

Американский лидер Дональд Трамп на Генассамблее ООН оценил сроки урегулирования украинского конфликта. Об этом 22 сентября сообщило РИА Новости.

Президент США выразил мнение, что украинский конфликт завершится быстрее, чем многие ожидают. При этом сроки он не обозначил.

Трамп также отметил, что Соединенные Штаты работают с руководством РФ и Украины над урегулированием конфликта.