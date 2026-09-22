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Суд рассмотрел жалобу экс-замминистра здравоохранения Рязанской области на арест
Рязанский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление меры пресечения бывшему первому замминистра здравоохранения региона Наталье Тимошенко. По информации пресс-службы облсуда, решение Советского районного суда Рязани осталось без изменений, и экс-чиновница пробудет в следственном изоляторе до 21 ноября. Адвокаты экс-чиновницы добивались смягчения условий содержания. 2 сентября районный суд по ходатайству следователей продлил срок ее нахождения в СИЗО. Защита с этим не согласилась и 8 сентября направила жалобу в вышестоящую инстанцию, однако облсуд их позицию не поддержал.

Рязанский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление меры пресечения бывшему первому замминистра здравоохранения региона Наталье Тимошенко. По информации пресс-службы облсуда, решение Советского районного суда Рязани осталось без изменений, и экс-чиновница пробудет в следственном изоляторе до 21 ноября.

Адвокаты экс-чиновницы добивались смягчения условий содержания. 2 сентября районный суд по ходатайству следователей продлил срок ее нахождения в СИЗО. Защита с этим не согласилась и 8 сентября направила жалобу в вышестоящую инстанцию, однако облсуд их позицию не поддержал.

Наталья Тимошенко является фигуранткой уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Ее арест произошел на фоне расследования в отношении бывшего главврача Областной клинической больницы Олега Шалаева, которого обвиняют в коррупции на общую сумму около 8,5 млн рублей. Ранее Шалаев пошел на сделку со следствием, раскрыл преступную схему и указал на соучастников.

Подробнее о задержаниях можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.