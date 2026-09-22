Синоптик: южные циклоны накроют регионы ЦФО в ближайшие дни

На текущей неделе в западные регионы Центрального федерального округа ожидаются продолжительные и местами сильные дожди из-за серии южных циклонов. Как сообщил синоптик Александр Шувалов, зона осадков затронет Брянск, Смоленск, Курск, Орел, Белгород и Воронеж, а затем переместится к востоку округа, где дожди во Владимирской и Рязанской областях станут менее обильными. Температура в центре России останется на уровне 14-16 градусов тепла, так как контраст между теплым и холодным секторами южного циклона невелик. Циклон пройдет необычной траекторией от Азовского моря на северо-запад, и в пятницу с запада начнет устанавливаться сухая погода.

На текущей неделе в западные регионы Центрального федерального округа ожидаются продолжительные и местами сильные дожди из-за серии южных циклонов. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на телеканал «Звезда».

Как сообщил синоптик Александр Шувалов, зона осадков затронет Брянск, Смоленск, Курск, Орел, Белгород и Воронеж, а затем переместится к востоку округа, где дожди во Владимирской и Рязанской областях станут менее обильными.

Температура в центре России останется на уровне 14-16 градусов тепла, так как контраст между теплым и холодным секторами южного циклона невелик. Циклон пройдет необычной траекторией от Азовского моря на северо-запад, и в пятницу с запада начнет устанавливаться сухая погода.