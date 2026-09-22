С начала года в Рязанской области вертолет санавиации совершил 64 вылета

Отмечается, что 64 вылета выполнено в период с 1 января по 18 сентября 2026 года. Помощь получили 54 взрослых и 10 детей. «Шесть лет назад началась новейшая история службы санитарной авиации: флот пополнился вертолётом „Ансат“. За это время служба медицины катастроф совершила уже 558 вылетов», — добавили в публикации.

С начала года в Рязанской области вертолет санавиации совершил 64 вылета. Об этом сообщили в соцсетях ОКБ.

Отмечается, что 64 вылета выполнено в период с 1 января по 18 сентября 2026 года. Помощь получили 54 взрослых и 10 детей.

«Шесть лет назад началась новейшая история службы санитарной авиации: флот пополнился вертолётом „Ансат“. За это время служба медицины катастроф совершила уже 558 вылетов», — добавили в публикации.

Фото: группа рязанской ОКБ в «ВК».