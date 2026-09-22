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Рязанский священник объяснил причины увлечения молодежи сатанизмом*
Вице-президент Российской Ассоциации центров по изучению религий и сект, протоиерей Александр Новопашин в эфире ТКР рассказал о проблеме распространения деструктивных культов среди подростков. По его словам, сатанизм* представляет собой сознательное служение злу, которое привлекает в первую очередь несовершеннолетних с психологическими проблемами и комплексами. *Международное движение сатанизма признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.

Вице-президент Российской Ассоциации центров по изучению религий и сект, протоиерей Александр Новопашин в эфире ТКР рассказал о проблеме распространения деструктивных культов среди подростков. По его словам, сатанизм* представляет собой сознательное служение злу, которое привлекает в первую очередь несовершеннолетних с психологическими проблемами и комплексами.

«Если есть фраза „за все хорошее и против всего плохого“, то здесь все наоборот. Это желание выдвинуться за счет каких-то эпатажных или ярко-негативных действий. Собственно, кто становится сатанистами*? Психопаты, которые пытаются реализовать свои больные мировоззрения в силу психических заболеваний. Они находят себя в служении злу.

Есть и сознательные поклонники этой идеологии, но они никогда не будут совершать каких-то крупных актов, это сильно закрытое общество, они не будут никого туда пускать.

Есть молодежь с массой комплексов, которая осознает себя зачастую очень ущербной, и вот эти комплексы заставляют ее совершать деяния, помогающие чувствовать себя великими. Сначала режут кошек, потом начинают резать людей. Таких фактов немало, но, слава Богу, силовики в этом отношении серьезно работают и вычисляют таких людей до совершения противоправных деяний. Эти группы немногочисленны и разрознены, их участники зачастую очень не любят друг друга. Это религия лузеров и закомплексованных людей. Они надеются, что сатана* даст им власть и они будут великими хотя бы в аду.

Что мы можем противопоставить этим идеологиям? Традиционные духовно-нравственные ценности. Необходимо создать в нации и в человеке тот самый стальной духовно-нравственный стержень, который не позволит человеку гнуться и ломаться под напором страстей, пороков или сомнительных идеологий.

На сегодняшний день, кроме горячих конфликтов, существует так называемая ментальная война на уровне сознания, мышления и эмоций. Главная задача в этой ментальной войне наших противников — уничтожить национальное самосознание», — сказал протоиерей в эфире ТКР.

Священник отметил, что современные деструктивные культы активно перебираются в социальные сети, а их агрессивность не снижается — меняются лишь формы вербовки.

*Международное движение сатанизма признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.

Фото — скриншоты из телеэфира ТКР.