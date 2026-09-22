Рязанский суд вынес приговор женщине за фиктивную прописку иностранцев

Установлено, что на женщину заводили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранца или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). Суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние, а также то, что у жительницы есть малолетние дети. Женщину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода.

Рязанский районный суд огласил 21 сентября приговор женщине за фиктивную прописку иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что на женщину заводили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранца или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

Суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние, а также то, что у жительницы есть малолетние дети.

Женщину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода.