Рязанский суд лишил мужчину машины и водительских прав за пьяную езду

Ему назначили 200 часов обязательных работ и лишили прав на два года. Суд также решил вернуть его автомобиль матери, но прокурор не согласился с этим и подал апелляцию. Рязоблсуд отменил решение о возврате машины и направил дело на новое рассмотрение. Прокурор представил доказательства, что автомобиль использовал сам осужденный. Мужчина был владельцем машины с 2014 года, но в 2020 году продал её супруге, а в 2023 — матери. В 2023—2024 годах он оставался единственным, кто мог управлять автомобилем, а страховка не была переоформлена. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В итоге суд решил конфисковать его автомобиль «Ниссан Кашкай» в пользу государства.

В апреле 2026 года Сасовский райсуд признал 44-летнего мужчину виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ему назначили 200 часов обязательных работ и лишили прав на два года. Суд также решил вернуть его автомобиль матери, но прокурор не согласился с этим и подал апелляцию.

Рязанский областной суд отменил решение о возврате машины и направил дело на новое рассмотрение. Прокурор представил доказательства, что автомобиль использовал сам осужденный. Мужчина был владельцем машины с 2014 года, но в 2020 году продал её супруге, а в 2023 — матери. В 2023—2024 годах он оставался единственным, кто мог управлять автомобилем, а страховка не была переоформлена.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В итоге суд решил конфисковать его автомобиль «Ниссан Кашкай» в пользу государства.