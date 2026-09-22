Рязанцы начнут платить повышенные тарифы за проезд по платному путепроводу

С 1 октября 2026 года повысятся тарифы на проезд по платному путепроводу в Рязани. Это связано с плановой индексацией и увеличением расходов на содержание дороги. Стоимость проезда для легковых автомобилей до 2,1 метра составит 45 рублей (29 рублей с RFID-меткой). Для машин высотой от 2,1 до 2,6 метра тариф составит 85 рублей (58 рублей с меткой), а для высоты от 2,6 метра — 150 рублей (87 рублей с меткой). Бесплатный проезд для легковых автомобилей до 2,1 метра останется доступным ночью с 22:00 до 06:00. Доходы от платы пойдут на содержание и ремонт путепровода для обеспечения безопасности движения.

С 1 октября 2026 года повысятся тарифы на проезд по платному путепроводу в Рязани. Как отметили на сайте «Региональные платные дороги», это решение связано с плановой индексацией, поскольку последние изменения в тарифах не проводились уже три года, а также с увеличением расходов на содержание дороги.

Для легковых автомобилей высотой до 2,1 метра стоимость проезда составит 45 рублей при оплате наличными или картой, а владельцы RFID-меток заплатят 29 рублей. Для транспорта высотой от 2,1 до 2,6 метра тариф увеличится до 85 рублей наличными или картой и до 58 рублей по RFID-метке. Для самых высоких машин, высотой от 2,6 метра и выше, проезд обойдется в 150 рублей без метки и в 87 рублей с ней.

Бесплатный проезд для легковых автомобилей высотой до 2,1 метра останется доступным. Ночью с 22:00 до 06:00 и до 06:30 в сторону города водители смогут проехать без оплаты. Кроме того, бесплатный проезд по первой полосе будет действовать в направлении Восточной окружной дороги, а в обратном — по шестой полосе.

Как пояснили в компании, доходы от платы за проезд пойдут на содержание и ремонт путепровода, что обеспечит безопасность движения и бесперебойную работу сооружения.

Напомним, какие текущие тарифы: