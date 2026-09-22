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Рязань вошла в число регионов, где наблюдается снижение ставок аренды жилья
В сентябре средняя ставка аренды однокомнатных квартир в Рязани составила 27,1 тысячи рублей в месяц, что на 0,4% ниже, чем год назад. Ставка аренды двухкомнатных квартир в регионе составила 32,0 тысячи рублей, что соответствует увеличению на 1,3%. Согласно исследованию рынка недвижимости 38 крупнейших городов России, включая Подмосковье и Ленинградскую область, ставки аренды жилья в крупных городах впервые с 2020 года оказались ниже уровней прошлого года. В частности, однокомнатные квартиры сдаются на 2,2% дешевле, чем в сентябре 2025 года, а двухкомнатные — на 5,7% дешевле.

Рязань вошла в число регионов России, где наблюдается снижение ставок аренды жилья. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Циан», в сентябре средняя ставка аренды однокомнатных квартир в Рязани составила 27,1 тысячи рублей в месяц, что на 0,4% ниже, чем год назад. Ставка аренды двухкомнатных квартир в регионе составила 32,0 тысячи рублей, что соответствует увеличению на 1,3%.

Согласно исследованию рынка недвижимости 38 крупнейших городов России, включая Подмосковье и Ленинградскую область, ставки аренды жилья в крупных городах впервые с 2020 года оказались ниже уровней прошлого года. В частности, однокомнатные квартиры сдаются на 2,2% дешевле, чем в сентябре 2025 года, а двухкомнатные — на 5,7% дешевле.

Наибольшее снижение цен на аренду однокомнатных квартир зафиксировано в Самаре (-13,3%), Сочи (-12,4%) и Новокузнецке (-9,9%). В Москве аренда однушек подешевела на 0,7%, а в Санкт-Петербурге — на 8,4%. Что касается двухкомнатных квартир, то наиболее значительное снижение произошло в Москве (-18,6%), Сочи (-14,9%) и Екатеринбурге (-13,8%).

В «Циане» прогнозируют, что в четвертом квартале 2026 года произойдет сезонное снижение активности и ставок аренды, а также постепенное восстановление объема предложения. Ожидается, что цены могут сократиться на 5-6% от текущих уровней до конца года.