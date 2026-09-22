Reuters: послы ЕС впервые согласовали продление санкций против РФ на три года

Послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России сразу на три года. Ограничения распространяются примерно на 3 тыс. физических и юридических лиц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее санкционный режим требовал продления каждые шесть месяцев. Для этого необходимо было единогласное решение всех 27 стран ЕС. Новый формат позволит не проводить такие голосования регулярно в течение трехлетнего периода.

Послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России сразу на три года. Ограничения распространяются примерно на 3 тыс. физических и юридических лиц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ранее санкционный режим требовал продления каждые шесть месяцев. Для этого необходимо было единогласное решение всех 27 стран ЕС. Новый формат позволит не проводить такие голосования регулярно в течение трехлетнего периода.

По данным Reuters, 21 сентября послы ЕС также предварительно договорились исключить из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Это решение стало частью пакетной договоренности о продлении ограничений.

В марте 2026 года ЕС продлил персональные санкции против более чем 2,6 тыс. физических и юридических лиц до 15 сентября. В июле Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России.