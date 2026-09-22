Пять пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки

Всего в регионе за сутки выявлено 235 нарушений ПДД РФ, в том числе 5 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявлено 13 нарушений, которые допустили водители грузовых транспортных средств, а также 4 нарушения, связанные с управлением мототранспортом, и 53 нарушения, связанные с управлением «тонированным» автомобилем.

Пять пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Всего в регионе за сутки выявлено 235 нарушений ПДД РФ, в том числе 5 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Выявлено 13 нарушений, которые допустили водители грузовых транспортных средств, а также 4 нарушения, связанные с управлением мототранспортом, и 53 нарушения, связанные с управлением «тонированным» автомобилем.