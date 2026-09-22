Песков заявил, что Россия выступает за прочный мир, а не перемирие

Россия выступает за прочное мирное урегулирование конфликта на Украине, а не за временное перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости устойчивого мира. Песков также заявил, что в Киеве знают, какие решения необходимо принять для выхода на путь мирного урегулирования. Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном перемирии, Песков отметил, что они, по мнению Кремля, противоречат друг другу.

Россия выступает за прочное мирное урегулирование конфликта на Украине, а не за временное перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости устойчивого мира. Песков также заявил, что в Киеве знают, какие решения необходимо принять для выхода на путь мирного урегулирования.

Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном перемирии, Песков отметил, что они, по мнению Кремля, противоречат друг другу. Он связал последние высказывания Зеленского с ситуацией на фронте и в украинской экономике.

Песков также сообщил, что Турция поднимала вопрос о прекращении ударов по судам в Черном море. По его словам, перевозки зерна через Черное море сейчас существенно осложнены, а Россия использует альтернативные маршруты для экспорта своей продукции.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Россия считает необходимым реформировать и расширить Совет Безопасности ООН. При этом Москва выступает за сохранение института постоянных членов Совбеза как важной части структуры организации.