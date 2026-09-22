Первая российская вакцина против ВПЧ вышла на рынок

Первая российская вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) компании «Нанолек» вышла в гражданский оборот. Первые 30 тысяч доз препарата поступят в медицинские учреждения в конце сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Производство вакцины полного цикла запустили в октябре 2025 года на биомедицинском комплексе «Нанолек» в Кировской области. Вакцинация против ВПЧ помогает предотвратить предраковые поражения и снижает риск заболеваний, связанных с вирусом, в том числе рака шейки матки.

Первая российская вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) компании «Нанолек» вышла в гражданский оборот. Первые 30 тысяч доз препарата поступят в медицинские учреждения в конце сентября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Производство вакцины полного цикла запустили в октябре 2025 года на биомедицинском комплексе «Нанолек» в Кировской области.

До конца 2026 года «Нанолек» планирует произвести 600 тыс. доз вакцины. В 2027 году на предприятии запустят второй участок производства, после чего мощности по выпуску вакцин против ВПЧ составят более 3 млн доз в год.

Вакцинация против ВПЧ помогает предотвратить предраковые поражения и снижает риск заболеваний, связанных с вирусом, в том числе рака шейки матки. В марте 2025 года «Нанолек» получил регистрационное удостоверение на препарат.