Павел Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязанскую область

Информация появилась в его соцсетях. По словам главы региона, над регионом сбили один беспилотник. «Пострадавших и повреждений нет», — отмечается в сообщении. Ранее в Минобороны рассказали о перехваченных БПЛА.