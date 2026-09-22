Павел Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязанскую область
Информация появилась в его соцсетях. По словам главы региона, над регионом сбили один беспилотник. «Пострадавших и повреждений нет», — отмечается в сообщении. Ранее в Минобороны рассказали о перехваченных БПЛА.
Павел Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязанскую область. Информация появилась в его соцсетях.
По словам главы региона, над регионом сбили один беспилотник.
«Пострадавших и повреждений нет», — отмечается в сообщении.
Ранее в Минобороны рассказали о перехваченных БПЛА.
Напомним, угроза атаки беспилотников действовала в регионе с 23:41 21 сентября. В 02:37 опасность отменили.