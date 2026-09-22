Павел Малков поручил починить лежачие полицейские в Рязани, но без «колхоза»

Павел Малков раскритиковал состояние искусственных дорожных неровностей. Он отметил, что их ремонт стоит недорого, ссылаясь на актуальные цены в интернете. Обсуждение возникло после обращений родителей о разрушенных лежачих полицейских у школы № 43 на улице Есенина, что угрожает безопасности детей. Аналогичные жалобы поступили и по улице Братиславской. Губернатор поручил мэру Рязани Борису Ясинскому провести ревизию поврежденных элементов. Малков подчеркнул, что проблема не в финансах, а в халатном отношении к содержанию дорог. Мэр Ясинский сообщил о восстановлении лежачего полицейского у школы № 43 и о соответствии нормам на улице Братиславской. Была обновлена разметка на 63 пешеходных переходах около учебных заведений для повышения безопасности детей.

На заседании правительства Рязанской области 22 сентября губернатор Павел Малков раскритиковал ситуацию с искусственными дорожными неровностями в регионе. Глава региона заявил, что содержание и ремонт лежачих полицейских стоит копейки, посмотрев актуальные цены в интернете.

Поводом для обсуждения стали обращения рязанских родителей. В частности, жители рассказали о критической ситуации с безопасностью на улице Есенина у школы № 43. Там оказались разрушены лежачие полицейские, из-за чего водители не сбавляют скорость перед детским учреждением. Аналогичные жалобы поступили и по улице Братиславской. Губернатор зачитал эти обращения, отметив и ответы управления дорожного хозяйства, которые сообщали, что «денег нет».

«Борис Викторович [Ясинский], проведите ревизию лежачих полицейских. Я сам много езжу за рулем, прекрасно вижу, что очень много лежачих полицейских повреждено. Уже не выполняют свои функции. Еще раз прошу посмотреть. Я уже давал такое поручение», — обратился губернатор к мэру.

Чтобы доказать, что проблема заключается не в отсутствии бюджета, а в халатном отношении, Павел Малков привел примеры из интернета.

«Сейчас открыл прайс в интернете… Сейчас по городу много просто выбитых элементы лежачих полицейских. Вот он стоит тысячу рублей, 600 рублей, анкерный болт — 35 рублей. Слушайте, можно это вполне содержать в хорошем состоянии. Только не надо этого, извините, „колхоза“, когда краска с асфальта стирается и ты летишь, не видя его. Проведите ревизию. Стоит это копейки. Я буду ездить и обращать внимание, коллеги, потом не обижайтесь», — заявил Малков.

Мэр Рязани Борис Ясинский отчитался о результатах работы. Он сообщил, что искусственную дорожную неровность у школы № 43 на улице Есенина уже восстановили, а на улице Братиславской все элементы соответствуют нормам.

Кроме того, мэр добавил, что для повышения безопасности детей на 63 пешеходных переходах около учебных заведений города уже обновлена разметка.