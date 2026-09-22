Павел Малков поручил починить лежачие полицейские в Рязани, но без «колхоза»

На заседании правительства Рязанской области 22 сентября губернатор Павел Малков раскритиковал ситуацию с искусственными дорожными неровностями в регионе. Глава региона заявил, что содержание и ремонт лежачих полицейских стоит копейки, посмотрев актуальные цены в интернете.
Поводом для обсуждения стали обращения рязанских родителей. В частности, жители рассказали о критической ситуации с безопасностью на улице Есенина у школы № 43. Там оказались разрушены лежачие полицейские, из-за чего водители не сбавляют скорость перед детским учреждением. Аналогичные жалобы поступили и по улице Братиславской. Губернатор зачитал эти обращения, отметив и ответы управления дорожного хозяйства, которые сообщали, что «денег нет».
«Борис Викторович [Ясинский], проведите ревизию лежачих полицейских. Я сам много езжу за рулем, прекрасно вижу, что очень много лежачих полицейских повреждено. Уже не выполняют свои функции. Еще раз прошу посмотреть. Я уже давал такое поручение», — обратился губернатор к мэру.
Чтобы доказать, что проблема заключается не в отсутствии бюджета, а в халатном отношении, Павел Малков привел примеры из интернета.
«Сейчас открыл прайс в интернете… Сейчас по городу много просто выбитых элементы лежачих полицейских. Вот он стоит тысячу рублей, 600 рублей, анкерный болт — 35 рублей. Слушайте, можно это вполне содержать в хорошем состоянии. Только не надо этого, извините, „колхоза“, когда краска с асфальта стирается и ты летишь, не видя его. Проведите ревизию. Стоит это копейки. Я буду ездить и обращать внимание, коллеги, потом не обижайтесь», — заявил Малков.
Мэр Рязани Борис Ясинский отчитался о результатах работы. Он сообщил, что искусственную дорожную неровность у школы № 43 на улице Есенина уже восстановили, а на улице Братиславской все элементы соответствуют нормам.
Кроме того, мэр добавил, что для повышения безопасности детей на 63 пешеходных переходах около учебных заведений города уже обновлена разметка.