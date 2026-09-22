Операторов обяжут обеспечить связью все населенные пункты с более 2 тыс. жителей

МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») обязаны до 31 марта 2027 года обеспечить сотовой связью все населенные пункты России с численностью более 2 тыс. человек. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на проект решения Госкомиссии по радиочастотам. На ближайшем заседании комиссии планируется рассмотреть условия продления решения ГКРЧ, касающегося выделения полос частот трем операторам. В частности, будут введены требования к операторам, которые не соблюдают график покрытия населенных пунктов с численностью от 2 тыс. человек сетями LTE в выделенных диапазонах.

МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») обязаны до 31 марта 2027 года обеспечить сотовой связью все населенные пункты России с численностью более 2 тыс. человек. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на проект решения Госкомиссии по радиочастотам.

На ближайшем заседании комиссии планируется рассмотреть условия продления решения ГКРЧ, касающегося выделения полос частот трем операторам. В частности, будут введены требования к операторам, которые не соблюдают график покрытия населенных пунктов с численностью от 2 тыс. человек сетями LTE в выделенных диапазонах.

По данным Минцифры, в каждом населенном пункте с численностью от 2 тыс. человек уже работает хотя бы один оператор, однако полное покрытие всех компаний отсутствует в ряде регионов.

Ранее аналогичное предписание было выдано оператору Т2.