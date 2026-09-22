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Названо число пропавших без вести на Украине
Об этом «Ведомостям» рассказала президент МККК Мирьяна Сполярич Эггер. По ее словам, число пропавших без вести в ходе конфликта на Украине достигло 275 тыс. человек. Она отметила, что организация в среднем регистрирует около 10 тыс. новых случаев исчезновения ежемесячно.

Названо число пропавших без вести на Украине. Об этом «Ведомостям» рассказала президент МККК Мирьяна Сполярич Эггер.

По ее словам, число пропавших без вести в ходе конфликта на Украине достигло 275 тыс. человек.

Она отметила, что организация в среднем регистрирует около 10 тыс. новых случаев исчезновения ежемесячно.