На Землю обрушится магнитная буря
Буря возникнет из-за крупной коронарной дыры, протянувшейся от южного полюса Солнца до его экватора. В четверг наша планета пройдет по орбите «лицом» к дыре и попадет в поток солнечного ветра. При этом активность солнечных вспышек в ближайшие дни останется низкой — космическую погоду астрономы оценивают как спокойную.
На Землю обрушится магнитная буря. Об этом предупредили ученые ИКИ РАН.
Буря возникнет из-за крупной коронарной дыры, протянувшейся от южного полюса Солнца до его экватора. В четверг наша планета пройдет по орбите «лицом» к дыре и попадет в поток солнечного ветра.
При этом активность солнечных вспышек в ближайшие дни останется низкой — космическую погоду астрономы оценивают как спокойную.