На Землю обрушится магнитная буря

Буря возникнет из-за крупной коронарной дыры, протянувшейся от южного полюса Солнца до его экватора. В четверг наша планета пройдет по орбите «лицом» к дыре и попадет в поток солнечного ветра. При этом активность солнечных вспышек в ближайшие дни останется низкой — космическую погоду астрономы оценивают как спокойную.

На Землю обрушится магнитная буря. Об этом предупредили ученые ИКИ РАН.

Буря возникнет из-за крупной коронарной дыры, протянувшейся от южного полюса Солнца до его экватора. В четверг наша планета пройдет по орбите «лицом» к дыре и попадет в поток солнечного ветра.

При этом активность солнечных вспышек в ближайшие дни останется низкой — космическую погоду астрономы оценивают как спокойную.