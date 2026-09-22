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На «Тропе белого аиста» в Рязанском округе установили первые указатели
На экологическом маршруте «Тропа белого аиста» в Рязанском округе начали устанавливать навигационные указатели. Проект получил поддержку Президентского фонда природы. Об этом сообщил глава Рязанского округа Дмитрий Хотенцев. Вдоль маршрута уже установили около 20 красных столбов. Для туристов также подготовили буклет-путеводитель по тропе. В нем есть описание маршрута и определители птиц и растений, которые помогут лучше познакомиться с природой Рязанского округа.

На экологическом маршруте «Тропа белого аиста» в Рязанском округе начали устанавливать навигационные указатели. Проект получил поддержку Президентского фонда природы. Об этом сообщил глава Рязанского округа Дмитрий Хотенцев.

Вдоль маршрута уже установили около 20 красных столбов. В дальнейшем на них разместят указатели, информационные щиты и другие навигационные ориентиры. Всего планируют установить еще около 400 вешек, которые объединят основные указатели в единую систему.

Для туристов также подготовили буклет-путеводитель по тропе. В нем есть описание маршрута и определители птиц и растений, которые помогут лучше познакомиться с природой Рязанского округа.

Протяженность «Тропы белого аиста» составляет около 32 километров. Она начинается у села Кораблино Рязанского округа и заканчивается в селе Троица Спасского округа.

Проект направлен на развитие экологического туризма и просвещение. Белый аист занесен в Красную книгу Рязанской области.

Фото: соцсети Дмитрия Хотенцева.