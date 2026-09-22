На «Тропе белого аиста» в Рязанском округе установили первые указатели

На экологическом маршруте «Тропа белого аиста» в Рязанском округе начали устанавливать навигационные указатели. Проект получил поддержку Президентского фонда природы. Об этом сообщил глава Рязанского округа Дмитрий Хотенцев.
Вдоль маршрута уже установили около 20 красных столбов. В дальнейшем на них разместят указатели, информационные щиты и другие навигационные ориентиры. Всего планируют установить еще около 400 вешек, которые объединят основные указатели в единую систему.
Для туристов также подготовили буклет-путеводитель по тропе. В нем есть описание маршрута и определители птиц и растений, которые помогут лучше познакомиться с природой Рязанского округа.
Протяженность «Тропы белого аиста» составляет около 32 километров. Она начинается у села Кораблино Рязанского округа и заканчивается в селе Троица Спасского округа.
Проект направлен на развитие экологического туризма и просвещение. Белый аист занесен в Красную книгу Рязанской области.
Фото: соцсети Дмитрия Хотенцева.