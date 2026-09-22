Мясо курицы в августе подорожало более чем на 15%

Согласно данным Росстата, курица подорожала на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а индейка — на 15,1%. Розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составила 263,6 рубля за 1 кг. Отмечается, что это самый высокий рост среди всех мясных позиций, который наблюдается уже несколько месяцев подряд: в июне рост цен на курятину составил 5%, в июле — 13,4%. Кроме того, в августе цена индейки возросла до 645 рублей за 1 кг, что на 15,1% больше, чем в прошлом году. В июне и июле этот показатель был ниже — 9% и 11,8% соответственно. Участники рынка сообщают, что с 14 по 20 сентября тушка бройлера в закупке стоила в среднем 225 рублей за 1 кг, что на 18% больше, чем год назад. При этом стоимость филе и бедер увеличилась на 28%, а окорочков — на 20%.

В России в августе 2026 года наблюдается ускорение роста цен на мясо птицы. Об этом сообщает « Ъ ».

Согласно данным Росстата, курица подорожала на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а индейка — на 15,1%. Розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составила 263,6 рубля за 1 кг. Отмечается, что это самый высокий рост среди всех мясных позиций, который наблюдается уже несколько месяцев подряд: в июне рост цен на курятину составил 5%, в июле — 13,4%.

Кроме того, в августе цена индейки возросла до 645 рублей за 1 кг, что на 15,1% больше, чем в прошлом году. В июне и июле этот показатель был ниже — 9% и 11,8% соответственно.

Участники рынка сообщают, что с 14 по 20 сентября тушка бройлера в закупке стоила в среднем 225 рублей за 1 кг, что на 18% больше, чем год назад. При этом стоимость филе и бедер увеличилась на 28%, а окорочков — на 20%.