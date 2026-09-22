Мошенники начали обманывать россиян под видом продажи обучающих онлайн-курсов

Мошенники создают объявления о начале онлайн-курсов по дополнительному профессиональному образованию в сообществах мессенджеров. Жертве предлагается связаться с куратором для уточнения деталей. Затем мошенники отправляют программу обучения и просят заполнить анкету. После этого псевдопредставитель учебного заведения готовит договор и выставляет счёт. При этом сообщается, что оплата через сайт учреждения временно недоступна из-за технических работ. Деньги предлагается перевести по реквизитам бухгалтера якобы для сохранения скидки и места в группе. После получения денег мошенник перестаёт выходить на связь. Правоохранительные органы рекомендуют быть бдительными и не переводить деньги неизвестным лицам.

Мошенники начали обманывать россиян под видом продажи обучающих онлайн-курсов. Об этом пишет ТАСС.

Мошенники создают объявления о начале онлайн-курсов по дополнительному профессиональному образованию в сообществах мессенджеров.

Жертве предлагается связаться с куратором для уточнения деталей. Затем мошенники отправляют программу обучения и просят заполнить анкету. После этого псевдопредставитель учебного заведения готовит договор и выставляет счёт.

При этом сообщается, что оплата через сайт учреждения временно недоступна из-за технических работ. Деньги предлагается перевести по реквизитам бухгалтера якобы для сохранения скидки и места в группе.

После получения денег мошенник перестаёт выходить на связь. Правоохранительные органы рекомендуют быть бдительными и не переводить деньги неизвестным лицам.